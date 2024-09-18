人気デュオ・ＫｉｎＫｉＫｉｄｓの堂本剛（４５）が１８日、都内で自身２７年ぶりの単独主演となる映画「まる」（１０月１８日公開）の完成報告イベントに登場した。本作では美大卒業後、アートでは生計が立てられず、人気現代芸術家のアシスタントをしている男・沢田が、ある出来事を経て描いた「○」をきっかけに、不可思議な事態に巻き込まれていく物語。９７年公開の「金田一少年の事件簿上海魚人伝説」以来の映画主演