バンダイスピリッツは、『おジャ魔女どれみ』シリーズより「おジャ魔女どれみ Pirika Pirilala パララタップ リップ＆チーク 25th anniversary ver.」(6,270円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年2月発送予定。2025年2月発送予定「おジャ魔女どれみ Pirika Pirilala パララタップ リップ＆チーク 25th anniversary ver.」(6,270円)「おジャ魔女どれみ P