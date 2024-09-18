◆大相撲秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）東大出身で、西三段目１０枚目・須山（木瀬）が、東三段目１７枚目・許田（二子山）をすくい投げ。５勝目を挙げて、幕下昇進を確実にした。１０日目にすでに勝ち越しを決めていたが「ここまで来たら変わらないので、あと１番頑張ろうと思った。全然危ない相撲ばかりなので、上振れしているのかな」と冷静に振り返った。勝ち越しを決めた１０日目の取組後には師匠の木瀬親方