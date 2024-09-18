◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１８日・楽天モバイルパーク）ロッテの新助っ人で１５年のサイヤング賞左腕のダラス・カイケル投手は４回に突如乱調し、１点ビハインドの１―２の４回に２個の押し出し四球を与えるなど４点を失った。普段は温厚な左腕だが、際どい判定が続き、押し出し四球を与えると、マウンド上でいら立ちをあらわに。４回６安打６失点で降板し、５回からは２番手・小野郁がマウンドに上がった。２回には１死か