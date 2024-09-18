鹿児島サンロイヤルホテルが移転を目指す鹿児島港本港区の県有地・住吉町15番街区の利活用を巡り、塩田知事は18日、事業者を公募で選ぶ考えを示しました。 住吉町15番街区は、県が新たな総合体育館を整備するドルフィンポート跡地に近い県有地です。 その利活用をめぐっては、鹿児島商工会議所が国際会議や展示会が開けるMICE施設やホテルの整備を提案しています。また、鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルは住吉町