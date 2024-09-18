鹿児島市では女性職員の一部が、専用の事務服を身に着けています。なぜ女性職員に事務服が必要なのか？18日の市議会で「廃止すべきではないか」との市議の質問に、鹿児島市の見解は？ （立憲社民 向江香穂理市議）「事務服は、視察に来た他都市の人からまだ着用しているのかとびっくりされる。着用に抵抗があるといった声をいただく、現在着用は女性だけ」 18日の市議会で市議が問題に挙げた、女性職員の事務服。事務服を巡って