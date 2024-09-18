鹿屋市でドローンを使った会社を立ち上げ、災害支援に取り組む男性がいます。男性は自衛隊の元パイロット。ドローンで地域を災害から守ろうと活動しています。 小さなリモコンを手に、ドローンを操る男性。 （浜洲充哉さん）「北側は桜島、西側は開聞岳が見える」 鹿屋市の浜洲充哉さん（37）です。9年前に廃校となった旧高須中学校跡地を活用し、去年、ドローン事業会社「シスルナベース」を立