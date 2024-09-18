阿久根市で妻の首を絞め殺害したとして、77歳の夫が起訴されました。 殺人の罪で起訴されたのは、阿久根市大川の無職・牧正夫被告（77）です。 起訴状などによりますと、牧容疑者は先月27日、自宅で、同居する妻・みい子さん（75）の首を両手で絞め、殺害したとされています。 親族から通報を受けた警察が発見し、みい子さんは心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、およそ1時間後に病院で死亡が確認されました。 牧被告は