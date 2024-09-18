台風14号の接近に伴い、奄美地方の北部と南部の全域と十島村の一部が、風速15メートル以上の強風域に入りました。このあと18日夜遅くにも奄美地方に最も接近する見込みです。奄美地方や種子島・屋久島地方では19日朝にかけて、うねりを伴った高波に警戒が必要です。【奄美地方北部・南部が強風域に】 台風14号は、18日午後6時には与論島の西・およそ320キロの海上にあって、1時間に40キロの速さで西北西に進んでいます。中