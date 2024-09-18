顧客情報を悪用し、山形県村山地方の女性に性的な関係を迫るはがきを送った疑いで東北電力ネットワークの社員の男が逮捕された事件で、男が別の女性にも同様のはがきを送った疑いが強まったとして、警察が今後、男を再逮捕する方針であることが捜査関係者への取材でわかりました。この事件は、東北電力ネットワークの社員で天童市鎌田1丁目の斎藤良弘容疑者（54）が8月中旬、勤務先の顧客情報を悪用して村山地方の20代