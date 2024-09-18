7月の記録的大雨で被害を受けた酒田市の八幡地域などが管内のJA庄内みどりで、新米の品質検査が始まりました。大雨による冠水が長引いた田んぼでは、コメの粒が小さくなったり、もみに実が入らなくなったりする未熟粒の発生が懸念されています。酒田市漆曽根にあるJA庄内みどり北平田倉庫では17日から、大雨で大きな被害を受けた八幡地域など管内の生産者が持ち込んだひとめぼれやはえぬきなどの品質検査が始まりました。倉庫では