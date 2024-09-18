ドル円１４１．６０近辺、ユーロドル１．１１３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は上昇一服。東京午後までは円買いの流れが続き、安値を141.23近辺まで広げた。その後は下げ渋りとなり、ロンドン序盤に142円ちょうど付近まで反発。しかし、上値は重く足元では141.60付近へと再び軟化している。 ユーロドルは1.11台前半で堅調な動き。1.1110台を安値に1.1140付近まで買われている。足元でも1.1135