独立行政法人「福祉医療機構」の新型コロナ対策の融資を巡り、無登録で仲介業務を行ったとして、警視庁は１８日、機構元理事でみずほ銀行元常務の三浦由博容疑者（６７）（東京都品川区）ら男３人を貸金業法違反容疑で逮捕した。約４０の医療法人などに便宜を図ると持ちかけて、２０２０年３月〜２１年１１月に計約６４億５０００万円の融資に関与し、約５億円の手数料を不正に受け取ったとみている。ほかに逮捕されたのは、三