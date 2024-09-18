結婚したら義実家に泊まることもありますよね。とはいえ家の形式や義実家の衛生観念などどうしても受け入れられないこともあるもの。それがあまりに苦痛だと、たった数日とはいえ行くのが億劫になるでしょう。そこで今回は、勘弁してと思わずにはいられない、義実家に泊まりに行くのが苦痛すぎる納得の理由をご紹介します。旧式“ボットントイレ”がつらい「義実家は田舎の奥地にある古い家で、なんといまだにトイレが外の離れにあ