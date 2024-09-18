静岡県東伊豆町稲取の動物園「伊豆アニマルキングダム」で18日、ホワイトタイガーの三つ子の赤ちゃんがメディアに公開された。12日に誕生したばかりで、3頭とも性別はまだ分からないが、いずれも体長25〜30センチで体重は900〜1600グラム。すくすく育っている。「名前はまだない」ホワイトタイガーの赤ちゃんどんな様子？母は園内で14年に誕生したシロップで、これまでに5頭の赤ちゃんを育てている。父は12年に香川県内の