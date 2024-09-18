9月21日から始まる「秋の全国交通安全運動」を前に、18日に徳島市で「交通安全県民大会」が開かれました。これは、事故防止への気運を高めようと開かれたもので、徳島県や徳島県警などから約100人が参加しました。2024年に入り、徳島県内では9月17日までに交通事故で21人が亡くなっていて、人口10万人当たりに占める死者数が全国で一番多くなっています。大会では徳島県警の堺瑞崇本部長が「悪質で危険な違反の取り締まりを強化し