10月から佐賀県を中心に開かれる国民スポーツ大会に出場する選手や関係者による結団壮行式が18日、大分県大分市で行われました。 結団壮行式 国民体育大会の名称が国民スポーツ大会となって初めてとなる「SAGA2024」。 県内からは35競技に選手や監督あわせて464人が参加します。こうした中、18日大分市で開かれた結団壮行式にはおよそ270人が出席しました。式では、代表してバレーボー