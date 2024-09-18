公明党は18日、任期満了に伴う代表選を告示し、石井啓一幹事長（66）が立候補を届け出た。他に届けはなく、無投票で石井氏の代表選出が決まった。28日の党大会で正式に承認される。退任を表明した山口那津男氏（72）の後継で、代表交代は15年ぶり。27日投開票の自民党総裁選後、新首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切れば、就任早々に手腕が試されることになる。公明党、石井啓一新代表を選出15年ぶりトップ交代28日承認へ