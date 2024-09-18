小林製薬の「紅麹」サプリメントをめぐる健康被害の問題で、原因物質が「プベルル酸」と確認されました。小林製薬の「紅麹」の原料を使ったサプリメントをめぐっては、毒性の強い青カビ由来の「プベルル酸」のほかにも、2つの化合物が見つかっていました。ラットの実験を行った結果、2つの化合物は腎臓に悪影響を及ぼさず、厚労省は「プベルル酸」が腎障害の原因物質と確認したと明らかになりました。厚労省は18日、新たに部会を設