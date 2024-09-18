東京都議会の第3回定例会が18日開会した。小池百合子知事は所信表明で、子どもの医療費助成に設けてきた所得制限を来年10月にも撤廃する方針を明らかにした。独自の財源で所得制限を撤廃する区市町村が増える中、自治体間の格差を是正したい考えだ。【写真】「保護者負担大きい」修学旅行費の無償化、広がるか？専門家に聞く都は現在、児童手当の基準に準拠した形で医療費助成に所得制限を設けているが、23区は対象から外れ