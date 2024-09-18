【29日目】 9月18日 公開 漫画家のきくちゆうき氏は、マンガ「100日後に死ぬ（×）ネズミ」の29日目「助かりました」を自身のXにて投稿した。 「100日後に死ぬ（×）ネズミ」は、2019年12月12日から翌年3月20日までX（旧Twitter）に投稿された4コママンガ「100日後に死ぬワニ」の続編となり、ネズミ、ワニ、モグラたちの新たな100日間が描かれる。 【関連記事】 ・【最新話