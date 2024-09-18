外来種の「セアカゴケグモ」が今月（9月）、岩国市平田地区にある岩国商業高校の敷地内で5匹発見され、県と岩国市が調査に乗り出しました。岩国商業では今月4日の部活中、ソフトテニス部の生徒がセアカゴケグモ1匹を発見し、顧問の男性を通じて市に連絡、その後、これまでに5匹が野球場の付近などで見つかっています。生徒らへの健康被害はありません。岩国市によりますと、市内の学校でセアカゴケグモが発見されたのはこれが初め