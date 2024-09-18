ガラス工芸が盛んな山陽小野田市にきょう（１８日）、オーストラリア・モートンベイ市の中高生が修学旅行で訪れ、ガラス細工の魅力を体感しました。けさ山口入りしたレッドクリフ・ステート・ハイスクールの生徒たち…、山陽小野田市のきららガラス未来館を訪れました。体験したのは「万華鏡づくり」。鏡を組み立て、施設オリジナルのガラスパーツを入れたり、筒にお気に入りの紙を巻いたりして世界