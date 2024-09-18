モンテディオ山形は18日、新たに「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定したことを発表した。クラブは公式サイトで「これまで当社は、お客様からのご意見等に対しましては、可能な限りご要望に沿えるよう真摯に対応し、サービスの向上に努めてまいりました。一方で、ごく一部のお客様から、合理的理由のない無理な要求を繰り返す行為や人格を否定するような過激な言動(言葉や行動)がなされる事案が発生しており、近