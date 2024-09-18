阿蘇地方の秋の風物詩、トウモロコシの掛け干しが高森町で行われています。 高森町下切の甲斐好夫さん宅の納屋では、収穫した約5000本のトウモロコシの掛け干し作業が行われています。壁や天井に隙間なく下がっているトウモロコシは、まるでオレンジ色のカーテンのようです。 以前、阿蘇地方では牛や馬のエサとしてトウモロコシが盛んに栽培され、掛け干しはこの時期の風物詩でしたが、今では珍しい光景となっています