趣味は大正琴に絵手紙。とても元気な周南市の100歳の女性を市長がお祝いしました。（藤井市長）「おめでとうございます！」周南市の藤井律子市長が訪ねたのは、鹿野で1人暮らしをする石川滋子さんです。石川さんは1924年（大正13年）に生まれことし5月に100歳になりました。夫婦で農業を営み、田んぼや畑仕事をしながら息子2人を育てました。今は孫が3人、ひ孫が1人いて、メールや電話で遠くに住む親せきとほぼ毎日連絡を取