3000人以上の職員を抱える県庁ではデジタル技術を活用して働き方改革を進めています。村岡知事が率先して若手職員の意見を吸い上げる意見交換会が開かれました。「県庁職員の行動変容」をテーマに若手や民間出身の県職員8人が村岡知事と業務の改善事例などで意見交換しました。（村岡知事）「若いみなさんたちの柔軟な発想でアイデアを出してもらって県庁が変わっていく、変わり続ける」「具体的に形にしていきたい」県庁で