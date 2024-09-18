【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■全国14ヵ所でmiwaがツアーの裏話などをトーク！ 2024年春、2017年以来7年ぶりにZeppツアーで各地を回ったmiwa。 そのツアー映像がさっそく映像化され、映像商品として10月30日にリリースが決定しているなか、Zepp Nagoya公演の模様を映画館で観ることができる『miwa Live Viewing Tour 2024 “7th”』の開催が発表された。 全国の映画館で、Zepp Nago