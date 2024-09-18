【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■なとり＆LiSAが人気楽曲を全世界に向けてパフォーマンス！ なとりとLiSAが、9月16日に開催された、アニプレックスによるアニメ最新情報発信イベント『Aniplex Online Fest 2024』のライブパートに出演した。 ■なとり『Aniplex Online Fest 2024』ライブパートの1組目は、SNSを原点に、令和の音楽シーンでクリエイターとしてマルチに活躍中の、なとり