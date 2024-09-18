上関町で立地可能席調査が進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。国は、原発からでた使用済み核燃料を再利用しようとする「核燃料サイクル」を進めています。使用済み核燃料を再処理工場などに送り、MOX燃料という新たな燃料に加工、再び発電に使用するものです。中間貯蔵施設は再処理工場に送る前の使用済み核燃料を一時的に保管しておく施設なのですが…青森県六ケ所村に建設が進められている再処理工場はトラブ