アクションスポーツの世界最高峰の国際大会、XゲームズCHIBA2024が、いよいよ明日9月20日に開幕します。今年は、舞台をZOZOマリンスタジアムから幕張メッセに移して行われます。スケートボード女子パークで実況を担当する山本健太が、見どころをお伝えします。「パーク」は、お皿やお椀を組み合わせたような複雑なコースで行われ、技を競います。8月のパリ五輪では、開心那選手が2大会連続の銀メダルを獲得。世界に再びその強さを