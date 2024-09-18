囲碁の芝野虎丸名人（２４）に一力遼三冠（２７）＝棋聖・天元・本因坊＝が挑戦する第４９期名人戦７番勝負の第３局が１７、１８日、三重県鳥羽市で打たれ、芝野名人が２０４手で白番中押し勝ちし、１勝２敗とした。第４局は１０月１０、１１日に大阪府守口市で打たれる。