坂本農水大臣（写真・つのだよしお/アフロ）9月17日、坂本哲志農林水産大臣は、閣議後の記者会見で、「週ごとに（スーパーなどの）棚にコメが並ぶようになった。品薄感が減った」と発言、コメの卸売業者に2度ほど流通促進を要請した成果を強調した。ところが、この脳天気な発言が報じられると、ネット上は怒りの声で埋め尽くされた。大臣の発言を報じたYahoo!ニュースには、6000件に迫る怒りのコメントが寄せられ、Xでも、一斉