2度にわたり、熊本県から水俣病の認定申請を棄却された男性が18日、棄却を取り消し、水俣病患者として認めるよう県を訴える裁判を起こしました。 訴えを起こしたのは、宇城市松橋町に住む大戸迫智さん(59)です。1965年に水俣市で生まれた大戸迫さんは、足が不自由などの障害があります。 10歳の時、脳性小児まひと診断された後、水俣病研究の第一人者、原田正純医師が胎児性水俣病の疑いがあると診断しました。大戸迫さんは