架空の名目でギフトカードなどを発注して熊本県内でスポーツジムを運営する会社に約8200万円分の損害を与えたとして、元従業員の男が逮捕されました。 【写真を見る】「遊ぶ金が欲しかった」顧客向け装いギフトカード発注スポーツジム運営会社に8200万円の損害与えた疑い元従業員の男を逮捕熊本 記者「石本容疑者は、熊本の事業所から本社にうその報告をして入金させたということです」 背任の疑