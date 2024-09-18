【AFP＝時事】日本政府は18日、中国海軍の空母「遼寧（Liaoning）」が沖縄県与那国島と西表島の間を初めて航行したことについて「全く受け入れられない」と表明した。森屋宏（Hiroshi Moriya）官房副長官は18日午後の記者会見で「わが国およびこの地域の安全保障環境の観点から、今般の事案は全く受け入れられない」と述べ、「中国側に対し、外交ルートを通じて深刻な懸念を表明した」ことを明らかにした。一方、中国側は、台