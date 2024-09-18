【AFP＝時事】欧州中部を襲った暴風雨「ボリス（Boris）」による洪水で、これまでに22人の死亡が確認された。各国当局が17日、それぞれ被害状況を明らかにした。オーストリア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロバキアでは、広い範囲で強風と異例の大雨が先週から続いている。ポーランド警察は17日、新たに3人の遺体が見つかり、これまでに確認された犠牲者が7人になったと発表した。オーストリア警察も同日、