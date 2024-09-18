独立行政法人「福祉医療機構」による新型コロナウイルス対策の融資を無登録で仲介したとして、警視庁は18日、貸金業法違反の疑いで、みずほ銀行元理事ら3人を逮捕した。融資先から約1億1千万円の報酬を受け取っていた。