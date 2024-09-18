【MLB】マーリンズ 11−9 ドジャース（9月17日・日本時間18日／マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したマーリンズ戦で、5試合ぶりとなる48号2ランを放った。【映像】4階席にぶち込む驚異の“高角度”48号弾このところ打ちあぐねていた内角低めのスイーパーを、ライトスタンドアッパーデッキに運んだ“パワー＆技あり”の1発に、解説者も舌を巻いていた。大谷は4点ビハインドの3回、1死一塁で第2