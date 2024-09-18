「未来のコンビニ」が来年春にオープンします。KDDI、ローソン、三菱商事の3社が手掛ける未来のコンビニでは、設置したAI（人工知能）カメラが客の属性や手に取った商品を感知し、その人に合った商品や組み合わせなどを提案する技術の導入が検討されています。また、リモートによる接客ブースを設置し、薬の処方や携帯電話の機種変更もできるようにする予定です。