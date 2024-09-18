米フロリダ州にあるタッパーウェアのグローバル本社/Phelan M. Ebenhack/AP（ＣＮＮ）プラスチック保存容器メーカーの米タッパーウェア・ブランズが１７日、米連邦破産法の適用を申請した。ローリー・アン・ゴールドマン社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が、１７日深夜に声明を発表。同社の財務状況が過去数年間、厳しいマクロ経済環境に強く影響されてきたことを認めた。そのうえで「多くの戦略的選択肢を検討し、これが最善の道と