中秋を祝うイベントが中国各地で開かれるなか、月とともに、あるものが見頃を迎えています。■見物人殺到SNS映え狙いで…海から川へと水が逆流する「大海嘯（だいかいしょう）」。この時期、最も勢いが増すということで見物人が殺到。しかし、川に近付きすぎて波にのまれる人が続出しています。場所は東部・浙江省を流れる銭塘江。大海嘯は月の引力などによって起こり、中秋のこの時期が最盛期となるのです。観光客「潮の