関東は大気の状態が非常に不安定で、所々で激しい雷雨となっています。茨城県から栃木県付近と、埼玉県付近でカミナリ雲が発達して、落雷も多くなっています。18日午後6時30分までの1時間に茨城県笠間で30.5ミリ、埼玉県秩父市浦山では38.5ミリの雨を観測しました。関東では18日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に厳重な警戒が必要です。