台風14号は18日夜遅くにかけて、沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。台風14号は大東島地方に最も接近したあと、比較的速い速度で西北西に進み、18日夜遅くに沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。19日午後6時までに予想される24時間降水量は、沖縄本島地方で150mm、奄美地方で120mmとなっています。19日にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴う激しい雨や大雨による土砂災害などに注意してください。また