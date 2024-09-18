防衛省は18日、中国海軍の空母「遼寧」など艦艇3隻が同日、沖縄県の与那国島と西表島の間を南進し、日本の領海に近い接続水域に一時入ったと発表した。中国海軍の空母が日本の接続水域を航行したのは初めて。接続水域は領海のすぐ外側の12カイリ（約22キロ）の海域で、外国の船も航行はできるが、沿岸国は、他国の軍艦の動向を警戒している。同省によると、接続水域に入ったのは空母「遼寧」1隻と「ルーヤン?級」ミサイル駆