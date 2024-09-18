村重杏奈が初主演を務めるホラー映画『悪鬼のウイルス』が、2025年1月24日より全国公開されることが決定。ティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】都市伝説を追う楽しい旅が一転、絶叫が鳴り響く！『悪鬼のウイルス』特報本作は、フィクションとノンフィクションの垣根を越えた著書で多くの読者から支持を受ける二宮敦人の同名小説を原作に、『オカムロさん』で鮮烈な監督デビューを果たした松野友喜人がメガホ