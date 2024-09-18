元バレーボール女子日本代表の栗原恵が18日にインスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表し、ファンから多くの祝福が集まった。【写真】妊娠で大きくなったお腹に手を当てる栗原恵と夫栗原は「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします。お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います」とつづり結婚を発表。続けて「また、お腹には新しい命を授かることができました。安定期に入りましたので、喜び