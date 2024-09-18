オールカマー(3歳上・GII・芝2200m)で2戦2勝のC.ルメール騎手が、レーベンスティール(牡4、美浦・田中博康厩舎)で連覇＆3勝目を狙う。 ルメール騎手はこれまでオールカマーに2回騎乗。18年に1番人気のレイデオロ、そして5年ぶりの参戦となった昨年は4番人気のローシャムパークで制した。JRA重賞を通算152勝しているルメール騎手だが、2回以上騎乗、かつ無