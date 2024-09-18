米実業家のイーロン・マスク氏が2024年9月15日（現地時間）、民主党のジョー・バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領を念頭に「誰もバイデンとカマラを暗殺しようとしない」とXに投稿し、批判を受けて削除した。「冗談の面白さはなくなってしまうことが分かった」フロリダ州で15日、ゴルフ中だったトランプ前大統領の近くで、銃を所持する男性が拘束されたと複数メディアが報じた。暗殺未遂事件の可能性があるとしている。マスク