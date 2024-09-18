DURANが本日9月18日、カオスティックノイズEP『Tokyo Blues』をデジタルリリースした。◆DURAN 画像2023年12月よりスタートした全36公演の全国ツアー＜The Venomous Rift in Humanity Tour＞が8月30日の恵比寿LIQUIDROOMでファイナル公演を迎えたばかり。その勢いを途切れさせることなくリリースされるEPが『Tokyo Blues』だ。ツアー中に制作されたという本作は、DURAN初となるリミックスインストアルバム。M1の新曲「Tokyo Blues